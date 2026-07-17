Доверься чувствам: DOGMA благоустраивает жилой квартал бизнес-класса «РИДЗ»

DOGMA с особым вниманием относится к благоустройству своих проектов. В жилом квартале бизнес-класса «РИДЗ» предусмотрена концепция, которая задаст новый стандарт комфортной городской среды. В основе — баланс природы и инфраструктуры, забота о физическом и ментальном здоровье жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Сейчас работы идут в первой очереди проекта, здесь появятся 9 корпусов. Каждый двор со своей уникальной атмосферой, вдохновлённой органами чувств. Двор «Слышу» — зона со звуками. Здесь предполагаются зелёные акустические коридоры, снижающие городской шум, музыкальное оборудование Ханг и переговорные трубы. Двор «Вижу» — сад с минималистичным дизайном, воплощающим визуальную гармонию. Двор «Дышу» — ароматный сад из лекарственных трав, лаванды и цветущих кустарников, как пространство для медитации и восстановления сил. Завершит серию «карманный парк» «Ощущаю» — с мини-площадью, зоной отдыха и небольшим амфитеатром.

Дворовые пространства выступают как инструменты для перезагрузки сенсорной системы. В концепции гармоничное использование тени и света. Предполагаются навесы в зеленых зонах и у спортивных тренажеров. Кроме того, появится акцентный белый песок в детских игровых зонах. Среди дополнительных решений для комфорта — полное отключение ночной фасадной подсветки, что обеспечит здоровый сон жителей.

«Сегодня благоустройство — это создание среды, которая отвечает запросам современного человека: помогает быть активным и находить баланс между городом и природой. В «РИДЗ» мы уделили особое внимание деталям, влияющим на качество жизни: от зонирования спортивных площадок до отключения подсветки ночью. Мы уверены, что такие решения не только позволяют оставаться в тренде урбанистики, но и демонстрируют нашу заботу о благополучии жителей»,— рассказала директор департамента стратегии продукта ГК DOGMA Евгения Стяжкина.

В рамках общего благоустройства во всем квартале предполагается пешеходный бульвар длинной более 1 километра — центральное общественное пространство для прогулок и отдыха. По всей длине пешеходной зоны обустроят велосипедную инфраструктуру. Кроме того, установят небольшие арт-объекты на территории.

ЖК «РИДЗ» расположен на Ближнем Западном обходе, он занимает более 68 гектаров. Весь проект состоит из 5 очередей строительства и 41 жилого литера. Квартал бизнес-класса реализуется в рамках комплексного развития территорий — появится две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, поликлиника, библиотека и многоуровневые паркинги. Спортивная инфраструктура включает: площадки, разделённые на зоны для «шумных» и «тихих» видов спорта.

ЖК Ридз – Рекламодатель и Застройщик: ООО «СЗ КСАР»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.