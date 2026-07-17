Ипотечный портфель Банка «Кубань Кредит» превысил 40 млрд рублей

Банк сохраняет позицию в ТОП-20 крупнейших ипотечных банков страны, по данным исследовательской компании «Русипотека» на начало июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Ипотечный портфель банка «Кубань Кредит» по состоянию на 1 июля 2026 года достиг 40,4 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 4,7%.

Как сообщил заместитель председателя правления банка Сергей Колбуденко, ипотека остается ключевым драйвером розничного бизнеса кредитной организации.

— Рынок розничного кредитования в этом году демонстрирует уверенное восстановление. По оценкам экспертов, по итогам 2026 года общий объем выдач может вырасти на 37% — этот прогноз был озвучен на полях ПМЭФ-2026. Конечно, и мы видим этот тренд. Произошла смена ажиотажного спроса на более взвешенный подход со стороны заемщиков. Люди стали тщательнее выбирать жилье: дом или квартиру. И при этом внимательно изучают банк,— отметил г-н Колбуденко.

Конкурентным преимуществом банка спикер называет его региональную специфику: «Кубань Кредит» в основном работает на Юге России — в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгее и Ставропольском крае.

— Нас выделяет и то, что мы отлично знаем как местный рынок недвижимости, так и застройщиков. Это позволяет нам быстро принимать решения и предлагать продукты, которые действительно нужны людям,— добавил зампред банка «Кубань Кредит».

В частности, банк практикует специальные акции с застройщиками-партнерами, где ставка по кредиту может быть существенно ниже рыночной.

«Ипотека — наш флагманский продукт, доля которого в розничном кредитном портфеле банка превышает 87%. Это, в первую очередь, говорит о высоком доверии клиентов к банку в решении жилищных вопросов»,— резюмировал Сергей Колбуденко.

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