Юристы предупредили о риске опасного прецедента в земельном споре на Ставрополье

Судебные разбирательства вокруг земельных участков в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка Предгорного округа Ставропольского края могут стать ориентиром для рассмотрения аналогичных споров в других регионах. Такое мнение «Ъ-Кавказ» высказали опрошенные юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По их словам, ключевой вопрос заключается в том, кто должен нести последствия возможных ошибок, допущенных при формировании земельных участков, — государство или добросовестные приобретатели, купившие недвижимость после государственной регистрации прав.

Юрист по земельным и имущественным спорам Ольга Сладкова считает наиболее спорным выбранный администрацией способ защиты. По ее словам, исправление реестровой ошибки не должно само по себе приводить к возникновению новых правовых проблем. Если суд прекращает существование объекта недвижимости, он должен одновременно определить судьбу зарегистрированных прав и механизм их восстановления. Кроме того, эксперт обращает внимание, что суду следовало отдельно мотивировать, почему вывод эксперта о реестровой ошибке, выявленной лишь в одном контуре исходного участка, был распространен на весь земельный массив.

Адвокат Аркадий Михеев отмечает, что, несмотря на различную юридическую конструкцию исков по участкам в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка, практический результат одинаков — исключение земельных участков из Единого государственного реестра недвижимости без одновременного разрешения вопроса о зарегистрированных правах. По его словам, такая конструкция отличается от большинства аналогичных земельных споров, где одновременно рассматривается вопрос о прекращении права собственности.

По мнению господина Михеева, в подобных делах важно не только установить факт возможных нарушений при формировании земельного массива, но и определить, кто должен нести их последствия. В противном случае может быть подорвано доверие к институту государственной регистрации недвижимости и принципу защиты добросовестного приобретателя.

Подробнее читайте в материале «Земли с видом на изъятие».

Валерий Климов