Дорожную технику и землю фирмы из Черкесска выставили на торги за 87 млн рублей

В рамках банкротства строительного холдинга АО «Фирма Новострой» из Черкесска на открытый аукцион выставлены пять лотов на общую сумму свыше 87 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу были выставлены: дорожно-строительная и коммунальная техника, корпоративный автопарк и земельный участок площадью 42,5 тыс. кв. м во Владимирской области — торги назначены на 8 сентября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма Новострой» зарегистрировано в 1998 году в Черкесске (КЧР). Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 26,3 млн руб., прибыль — 32,9 млн руб.

Лот 1 с начальной ценой 32,1 млн руб. включает парк тяжелой дорожной техники: асфальтоукладчики VOGELE SUPER 1900-2 и 2100-2, дорожные фрезы Wirtgen, катки HAMM и DYNAPAC, экскаваторы CATERPILLAR, а также седельные тягачи IVECO TRAKKER с полуприцепами.

Лот 2 (16,9 млн руб.) — специализированные машины для нанесения дорожной разметки BORUM BM T-серии и прицепной состав к ним. Лот 6 (18 млн руб.) объединяет коммунальную и грузовую технику: тракторы МТЗ-82, автогудронаторы на базе КАМАЗ, автобусы ПАЗ-32053 и грузовики ГАЗ-А22R33.

Лот 4 (7,8 млн руб.) — земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 42,5 тыс. кв. м у микрорайона Юрьевец под Владимиром. Участок реализуется вместе с находящимся на нём движимым имуществом без гарантий чистоты границ и наличия подъездных путей. Лот 5 (6,9 млн рублей) — корпоративный автопарк из 17 автомобилей, преимущественно Hyundai Solaris 2012 года выпуска, а также Lada Largus, Nissan Teana и Ford Focus.

Торги состоятся 8 сентября 2026 года, итоги подведут 10 сентября. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Приём заявок открыт с 27 июля по 31 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от стоимости выбранного лота на расчётный счёт должника в Альфа-Банке.

Конкурсный управляющий предупреждает о возможных юридических обременениях: на транспортные средства, находящиеся в краткосрочной аренде, судебные приставы могут наложить запреты на регистрационные действия.

Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после подведения итогов и оплатить имущество в течение 30 дней. При отказе победителя от сделки задаток удерживается, а право выкупа переходит к участнику, предложившему следующую по величине цену.

Тат Гаспарян