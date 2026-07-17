Депутаты без «Родины»

Первый и единственный отказ в заверении списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга получила партия «Родина». В горизбиркоме считают, что у комиссии не было другого выбора, поскольку партийцы не представили нужные документы. В «Родине» заявили, что продолжат реализацию своей программы в рамках избирательной кампании в Государственную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для нас самое главное – реализация тезиса президента об обновлении элит”, – сообщил Анохин корреспонденту “Ъ”

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Для нас самое главное – реализация тезиса президента об обновлении элит”, – сообщил Анохин корреспонденту “Ъ”

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Вопрос об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела 16 июля. Член избиркома Юрий Кузьмин сообщил коллегам, что в пакете документов отсутствовали: сам список, который и предполагалось заверить; копия свидетельства о регистрации избирательного объединения; данные об уполномоченных по финансовым вопросам. Кроме того, горизбирком не получил заявления о согласии кандидатов баллотироваться, а также сведения о доходах и имуществе баллотирующихся и членов их семей и другие документы.

«С учетом того, что был направлен запрос на представление документов в рамках проведения конференции — они тоже не были предоставлены, хотя, в общем, на самом деле, это единственная партия, которая их не предоставила. Все, мне кажется, совершенно очевидно. У нас нет других вариантов, скажем так, поступить с заверением списка этой партии»,— сказал председатель горизбиркома Максим Мейксин, заслушав доклад коллеги.

Конференция «Родины» по выдвижению кандидатов состоялась 8 июля. Отметим, на собрании в качестве приглашенного участника присутствовал член избиркома Денис Козенко. Обычно за ходом партийных конференций наблюдают представители избирательных комиссий и Министерства юстиции. В ходе мероприятия руководство городского отделения время от времени уточняло у члена ГИК порядок проведения конференции.

Политический совет городского отделения партии «Родина» на экстренном собрании, созванном после отказа петербургского избиркома, решил сконцентрироваться на избирательной кампании в Государственную думу. Глава петербургского отделения партии Андрей Анохин возглавляет региональную группу кандидатов от Петербурга. Реализовывать свою предвыборную программу по выборам в городское Законодательное собрание «Родина» собирается после анализа кандидатов из других объединений.

— Мы проведем тотальный анализ всех кандидатов разных политических партий, зарегистрированных, которые, с нашей точки зрения, смогут реализовывать наш главный принцип «Законодательное собрание должно быть другим». <...> Решение Горизбиркома — сугубо политическое. Партия «Родина» — единственная на сегодняшний день в Санкт-Петербурге политическая партия, которая находится вне межпартийных региональных договоренностей по выборам в Заксобрание. Для нас самое главное — реализация тезиса президента об обновлении элит,— сообщил Анохин корреспонденту «Ъ С-З».

Для участия в выборах в петербургский ЗакС непарламентская «Родина» должна была пройти через сбор подписей. Для регистрации списка объединения, не представленного в Законодательном собрании, в избирательную комиссию необходимо предоставить не менее 20,2 тыс. подписей зарегистрированных избирателей. «Родина», не получив заверения списка, не сможет приступить к этой процедуре. Печать подписных листов по закону должна быть оплачена через специальный избирательный счет. Открыть его можно только с согласия городской комиссии.

Пять лет назад, во время выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году, «Родина» также пыталась выдвинуть своих кандидатов: среди претендентов от партии в городской парламент метили певица Татьяна Буланова и политтехнолог Максим Шугалей. Тогда горизбирком снял с выборов большинство кандидатов от партии из-за брака в подписных листах.

В этом электоральном сезоне «Родина» могла стать восьмой партией, участвующей в выборах депутатов ЗакСа. Ранее горизбирком зарегистрировал списки «Зеленых» и «Единой России». Пока ожидают регистрации «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Выборы в городской парламент пройдут с 18 по 20 сентября. Всего петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, а остальных — по спискам партий.

Константин Леньков