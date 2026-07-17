С воронежского подрядчика взыскали 73 млн за незаконную сделку с властями Эртиля

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании недействительными 154 контрактов, заключенных муниципальным бюджетным учреждением Эртиля «Первомайское» с воронежским ООО «Пик строй». Речь идет о документах, подписанных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для комплексного благоустройства парка «Первомайский». Суд взыскал с подрядчика в доход бюджета свыше 73 млн руб. в порядке односторонней реституции. Это средства, которые «Пик строй» получил по незаконно заключенным контрактам. Об этом сообщили в воронежской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первоначально сумма исковых требований составляла 17,7 млн руб., однако в октябре 2025 года прокуратура увеличила ее до указанного размера. Оспаривались договоры пяти групп: заключенные 3 ноября 2023 года (№ 1–60 и № 1–9), 9 января (№ 61–97), 11 марта (№ 98–137) и 1 апреля (№ 138–146) 2024 года. Фактически, как следует из решения суда, соглашения образуют единую сделку, которую стороны намеренно разбили на несколько контрактов, чтобы обойти требования закона.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлекались региональные министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управление Федерального казначейства, а также Контрольно-счетная палата Воронежской области.

В ходе разбирательства прокуратура заявляла ходатайство о наложении ареста на счета ООО «Пик строй» в пределах заявленной суммы, однако суд в его удовлетворении отказал, указав на отсутствие доказательств того, что ответчик намерен скрывать имущество или уклоняться от исполнения решения. Суд также отметил активное участие подрядчика в процессе и то, что арест счетов может негативно повлиять на хозяйственную деятельность организации.

По данным Rusprofile, ООО «Пик строй» зарегистрировано в Воронеже в декабре 2021 года. Основной вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный учредитель — Павел Пальчиков. В 2025 году выручка компании составила 192 млн, чистая прибыль — 5,8 млн руб.

В июне стало известно, что прокуратура Воронежской области обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском о признании ничтожным дополнительного соглашения к контракту на строительство многоквартирного дома в поселке Таловая. Ответчиками выступают ООО «Воронеж Град» и администрация Таловского городского поселения. Оспариваемое соглашение изменило условия контракта, предусмотрев аванс в размере 101,9 млн руб.

Кабира Гасанова