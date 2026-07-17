В Бузулукском районе Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
В Бузулукском районе ввели режим повышенной готовности из-за последствий ураганного ветра. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.
Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ
Как уточняют в ведомстве, ночью 17 июля на территории Колтубанского сельсовета результате сильного ветра повреждена кровля школы, повалены деревья.
Глава района поручил в кратчайшие сроки привести территорию в порядок и незамедлительно приступить к ремонту кровли школы, чтобы обеспечить безопасные условия для обучения детей.