Более 5 млрд рублей вложили в создание эко-деревни в Воронежской области

В создание микрорайона «Эко-деревня» в поселке Лушниковка Бобровского района Воронежской области к середине июля 2026 года вложили более 5 млрд руб., из которых 3,5 млрд — федеральные средства. Бизнес также выделил на проект почти 400 млн руб. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Жилье в Лушниковке построено в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и предназначено для работников агропромышленного комплекса. Кроме жилых площадей там также возводится социальная и инженерная инфраструктура, территория для отдыха.

По данным регионального правительства, с 2020 года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Воронежской области построили, реконструировали и капитально отремонтировали 368 объектов, а также реализовали 237 проектов по благоустройству. Общий объем финансирования составил 9,8 млрд руб., из которых 6,5 млрд — средства федерального бюджета, а еще 1,1 млрд — привлеченные внебюджетные средства.

Одним из социальных объектов в «Эко-деревне» является детский сад на 240 мест. Строительство ведется с 2026 года, его стоимость составляет 475,6 млн рублей. Завершить работы планируют в августе 2027-го. Двухэтажный детсад рассчитан на десять возрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет. Сейчас на объекте ведут работы по устройству монолитного каркаса.

«Здесь будет проект с общей численностью жителей более 5 тыс. человек. Со всей необходимой инфраструктурой: это и детский сад, и школа, и спортивный объект — стадион, и парк. Уже сейчас мы видим, что здесь подрастает более 150 детишек, которые в следующем году пойдут в садик»,— рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Бобровском районе состоялось открытие высокотехнологичного тепличного комплекса нового поколения «Воронеж-Агро» площадью почти 39 га. Общий объем инвестиций в строительство превысил 22,7 млрд руб. Проектная мощность комплекса составляет до 51 тыс. т овощей в год.

Денис Данилов