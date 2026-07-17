В Новочеркасске до 2031 года реализуют 17 инвестпроектов за 17,6 млрд рублей

В Новочеркасске совокупный объем заявленных инвестиций по 17 проектам составляет более 17,6 млрд руб., что предполагает создание почти 1,2 тыс. рабочих мест. При этом распределение капиталовложений крайне неравномерно: значительную долю формируют несколько крупных проектов. Информация об этом содержится в реестре инвестпроектов Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Лидером по объему инвестиций выступает ООО «Атлантис-Пак Ново» (6,7 млрд руб.) с проектом завода по производству колбасной и сосисочной оболочки — это почти 38% от общего объема средств. В числе крупнейших также проекты ООО «ТМХ Электротех» (2,3 млрд руб.), АО «Гланит» (1,6 млрд руб.), ПАО «МТС» (1,5 млрд руб.) и ООО «Производственная компания «Новочеркасский Электровозостроительный Завод» (3,1 млрд рублей).

В то же время в городе реализуется ряд проектов в сегменте средних и малых инвестиций — от 35 до 452 млн руб. Это свидетельствует о разноуровневой поддержке предпринимательства и диверсификации промышленной базы города.

Инвестиционный портфель Новочеркасска охватывает широкий спектр направлений. Такие как машиностроение и транспорт: строительство завода прицепной техники (ООО «Бонум Траст»), расширение мощностей НЭВЗа, производство холодильного оборудования (ООО «Завод Градиент»), химическая и полимерная промышленность: производство фторопластовых покрытий (ООО «Пифлон»), пигментных паст (ООО «Окси Кемикалз»), высокотехнологичных полимеров (ООО НПК «ЭЛМИКА»), лакокрасочных материалов (ООО «Завод О3 Новочеркасск»), строительные материалы и металлоконструкции: прессованный решетчатый настил (ООО «Промнастил»), асфальтобетонный завод (ООО «Югдорстрой Н»), цех по сборке металлоконструкций (ООО «Гиперион»).

В секторе пищевой промышленности в Новочеркасске реализуется проект по строительству завода по производству оболочек для колбас и сосисок (ООО «Атлантис-Пак Ново»). В секторе цифровой инфраструктуры — модульный центр обработки данных ПАО «МТС».

Кроме этого, в городе запланировано создание медицинского научно-производственного кластера (ООО «НПК АВИ»).

Большинство проектов запланировано к реализации в 2025–2026 годах. При этом отдельные проекты имеют более длительные сроки: например, ООО «Атлантис-Пак Ново» планирует завершение строительства к 2031 году, а ООО «Нейс Инжиниринг» и ООО «Гиперион» — к 2029 году.

Ранние старты отмечены у ПАО «МТС» (с 2022 года) и ООО «Югдорстрой Н» (с 2024 года), что говорит о постепенном наращивании темпов индустриализации.

Анализ реестра показывает, что крупные инвестиционные проекты не всегда коррелируют с максимальным количеством создаваемых рабочих мест. Например, проект ООО «Атлантис-Пак Ново» с самым большим объемом инвестиций предполагает создание 476 рабочих мест — это действительно максимум по списку, но при этом проекты с меньшими вложениями также демонстрируют высокую трудоемкость. Так, ООО «Бонум Траст» (125 млн руб.) создаст 150 рабочих мест, а ООО «Завод О3 Новочеркасск» (354 млн руб.) — 90 мест.

В то же время некоторые масштабные проекты (АО «Гланит», ООО «ТМХ Электротех», НЭВЗ) не предполагают создания новых рабочих мест в заявленных параметрах.

Наталья Белоштейн