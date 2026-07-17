В 12 МКД Геленджика, Кабардинки и Архипо-Осиповки завершили капремонт

В Геленджике завершили капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. Работы выполнили в городе, а также в селах Кабардинка и Архипо-Осиповка. Промежуточные итоги реализации программы капитального ремонта и планы на ближайшие годы обсудили на рабочем совещании с участием представителей краевого Фонда капитального ремонта и профильных служб, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В зависимости от технического состояния зданий специалисты отремонтировали фасады, кровли, инженерные сети, системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, а также лифтовое оборудование. На обновление фасадов направили около 93 млн руб.

В программу капитального ремонта 2026 года вошли дома по адресам: улица Пушкина, 3; улица Грибоедова, 15 и 21; улица Островского, 133; микрорайон Парус, 4; переулок Восточный, 36 и 38. В Кабардинке работы выполнили в домах на улицах Школьной, 21, Пролетарской, 13, корпус 5, Дружбы, 2 и Спортивной, 18А. В Архипо-Осиповке капитально отремонтировали дом на улице Вишневой, 35Б.

Одновременно в муниципалитете начали реализацию программы капитального ремонта на 2027 год. В нее включили еще 15 многоквартирных домов.

Работы запланировали на объектах по адресам: улица Свердлова, 7; улица Ленина, 21; улица Херсонская, 22; улица Леселидзе, 4; улица Грибоедова, 17 и 48; улица Одесская, 7. В Кабардинке в программу вошли дома на улицах Геленджикской, 15, Полевой, 45 и Красной, 30. В Архипо-Осиповке капитальный ремонт проведут в домах по переулку Славянскому, 1, на улицах Красных Партизан, 3, Вишневой, 35А и Гринченко, 30.

На всех объектах предусмотрели ремонт фасадов, кровель и инженерных систем. Общая стоимость строительно-монтажных работ превысит 335 млн руб. Подрядную организацию уже определили. В настоящее время специалисты проводят обследование многоквартирных домов и готовят проектную документацию для начала работ.

Мария Удовик