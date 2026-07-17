На Дону планируют расширить возможности «Безопасного города»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил проработать правовые механизмы и программно-аппаратные решения, чтобы объединить видеопотоки с камер системы «Безопасный город». Речь идет о камерах, размещенных на объектах разных организаций. Собранные данные планируется задействовать для укрепления общественной безопасности и поддержания порядка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Предлагается фиксировать нарушения правил благоустройства вокруг площадок, где находятся мусорные контейнеры.

«Сейчас необходимо, чтобы количество перешло в качество. Если объединим усилия, то получим совсем другой уровень безопасности и качества жизни», — отметил губернатор.

В ведомстве добавили, что сейчас центр охраны порядка ГУ МВД России в Ростове работает с 254 камерами с функцией биометрического распознавания лиц, что позволяет в режиме реального времени отслеживать оперативную обстановку.

В 2026 году с помощью биометрического распознавания лиц задержано более 150 правонарушителей, треть из них находилась в федеральном розыске.

В дальнейшем подобную систему планируют внедрить во всех муниципалитетах Дона.

Наталья Белоштейн