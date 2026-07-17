Глава СКР взял на контроль ситуацию с нападениями бродячих собак на жителей Самары
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного изза нападений безнадзорных собак на жителей Самары. Отчет о проделанной работе и установленных обстоятельствах подготовит руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ
Поводом для вмешательства руководителя СКР стали публикации в соцсетях о нападении на жительницу Самары стаи бродячих собак. Женщина обратилась к чиновникам с требованием организовать отлов животных, однако необходимые меры так и не были приняты. Через несколько дней та же стая проявила агрессию в отношении шестилетнего ребенка.
По данному факту следственные органы СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело. Центральный аппарат СК держит ситуацию на контроле.