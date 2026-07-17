В Самарской области Роспотребнадзор выявил 5 небезопасных пляжей

На пяти пляжах Самарской области выявлены пробы воды, не соответствующие нормативам по микробиологическим показателям. Результаты мониторинга в местах рекреации опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Пробы воды не отвечают требованиям на пляже «Волжский замок» и на «Итальянском пляже» на Волге в Тольятти. Кроме того, небезопасными по этим параметрам признаны городские пляжи № 1 (в районе спасательной станции), № 2 (в районе Волжского спуска) и № 3 (в районе ДЭУ) в Сызрани.

В связи с этим чиновникам и организациям, эксплуатирующим пляжи, рекомендовано проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды. На участках будут установлены аншлаги, черные шары или плакаты с надписью «Купание запрещено». Также ведомство рекомендует ограничить купание на указанных пляжах и воздержаться от купания в неорганизованных местах.

Георгий Портнов