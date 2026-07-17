Для включения береговой зоны Таганрога в КРТ требуются инженерные изыскания

Для участка береговой зоны по ул. Адмирала Крюйса в Таганроге, который планируют включить в проект комплексного развития территории (КРТ), из-за особенностей локации потребовалось провести дополнительные инженерные изыскания. Они помогут определить, возможна ли застройка этой территории. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные первого заместителя министра строительства Ростовской области Сергея Вифлянцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таганрога Фото: Администрация Таганрога

Сейчас власти занимаются поиском финансирования и подрядчиков для проведения изысканий. По словам господина Вифлянцева, если такая возможность появится, начнут готовить решение о комплексном развитии незастроенной территории с обязательным учетом формирования инженерной и социальной инфраструктуры.

Площадь участка, который рассматривают для развития в рамках модели КРТ, составляет почти 6,3 га. Координацией работ занимаются региональный минстрой, АО «Региональная корпорация развития» и администрация Таганрога. К процессу также подключены специалисты ПАО «Дом.РФ».

Наталья Белоштейн