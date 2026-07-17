«Вовлеченность членов команды, их лояльность в итоге отражается на качестве услуг клиники»

КубА Клуб провел в Краснодаре очередной бизнес-завтрак. Гостем встречи стала генеральный директор сети клиник точной офтальмологии «Факт». Разговор шел о новой клинике, недавно открытой в кубанской столице, создании команды и обеспечении высокого уровня вовлеченности и лояльности ее членов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор сети клиник точной офтальмологии «Факт» Ольга Григорьева

Фото: Михаил Брайко Генеральный директор сети клиник точной офтальмологии «Факт» Ольга Григорьева

Фото: Михаил Брайко

Ольга Григорьева в 2021 году запустила партнерский проект — глазную клинику «Факт» в Пятигорске. В марте этого года открыла второй центр под этим брендом в Краснодаре.

«Офтальмологическую клинику открыть, пожалуй, сложнее, чем клинику общего профиля из-за высокой стоимости оборудования,— рассказала Ольга Григорьева.— Проект “Факт” в Пятигорске потребовал 400 млн руб. инвестиций. Но при рентабельности порядка 20% (что достаточно существенно для медицины) они уже окупились. В Краснодаре потребовались вложения чуть в большем объеме. И краснодарская клиника получила самое современное оборудование и может оказывать услуги, не имея по некоторым направлениям конкурентов на всем юге России. Это даже вызвало некоторую ревность пятигорской команды, что сейчас приходится планировать обновление и там».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Брайко Фото: Михаил Брайко

При этом среды, в которых работают две клиники, существенно отличаются. В Пятигорске было сложно набрать врачей ввиду большого количества санаториев, забирающих многих специалистов. Туда пришлось буквально завозить врачей из других регионов — на старте у нас около 90% было приглашенных врачей. В Краснодаре такой кадровой проблемы нет. Есть разница и в менталитете. Большое количество клиентов в Пятигорске — из республик Кавказа, поэтому там менеджмент пришел к выводу о необходимости обустроить для них комнату для совершения намаза. «Мы поняли, что это просто вопрос уважения к нашим клиентам»,— отметила Ольга Григорьева.

В целом, по ее словам, уровень офтальмологических услуг, которые сегодня можно получить в Краснодаре, ничем не уступает столичному. Отрасль сохранила возможность закупать самое современное оборудование, врачи могут участвовать в международных конференциях. Если же у клиента есть потребность в получении консультации какого-то узкого специалиста из федерального центра, это тоже не является проблемой, потому что эти специалисты регулярно приезжают в регионы. Они проводят консультации и легко могут проводить и обследования, и операции на той базе, которая обеспечена в региональной клинике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители мероприятия обращались к спикеру с вопросами

Фото: Михаил Брайко Посетители мероприятия обращались к спикеру с вопросами

Фото: Михаил Брайко

Особый интерес у участников бизнес-завтрака вызвала история о том, как Ольга Григорьева организовала «родительское собрание» в пятигорской клинике. «Разговор с одним из наших врачей, Магомедом, натолкнул меня на мысль о том, что нам надо пригласить родителей наших сотрудников и, кроме того, что бесплатно их продиагностировать, организовать общение за чаем, провести время вместе. «Это необычайно сплотило весь коллектив. Родителям было очень приятно услышать добрые слова о своих детях, увидеть какими высококлассными специалистами они стали, самим поделиться семейными, детскими историями. Благодаря этой встрече мы много узнали друг о друге, об их ранее неизвестных нам талантах. И мне потом родители подходили и говорили: “Когда у вас такая психологическая атмосфера, из вашей клиники никогда специалист не уйдет». И, действительно, текучесть кадров у нас сейчас минимальная»,— рассказывает Ольга Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Ольга Григорьева — генеральный директор клиники "ФАКТ"; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Ольга Григорьева — генеральный директор клиники "ФАКТ"; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

«Все это, конечно, создает высокую степень вовлеченности членов команды, лояльности коллектива. Но нужно понимать, что это, в конечном итоге, отражается на качестве услуг, которые мы оказываем нашим пациентам. Мы создаем атмосферу, настроение нашим сотрудникам, а они уже с позитивным настроем выходят к нашим клиентам»,— объясняет она.

Рассказала гость бизнес-завтрака и о «медицинском баттле» (профессиональном состязании), который врачи клиники провели с врачами краевой больницы, в котором сошлись врачи частной и бюджетной медицины. Изначально эта идея выглядела несколько необычной. Но это общение профессионалов, коллег оказалось настолько интересным и заразительным, что потом мне пошли звонки о том, чтобы расширять эту практику «медбаттлов» и на врачей других специальностей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

https://factmed.ru/

ООО «СОК. КРАСНОДАР»