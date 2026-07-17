В Самарской области зафиксирован рост пассажиропотока в пригородных поездах

В январе-июне 2026 года АО «Самарская ППК» перевезло более 4,5 млн человек в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сравнению с первым полугодием 2025 года рост пассажиропотока составил 8,3%. Ежедневно электричками пользуются свыше 25 тыс. жителей региона.

Самым востребованным месяцем стал июнь, когда услугами пригородных поездов воспользовались около 880 тыс. пассажиров региона. Этот показатель составляет 19% от общего объема перевозок за полгода.

Андрей Сазонов