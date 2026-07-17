С утра 17 июля в Анапе работают 27 АЗС

В Анапе по состоянию на 09:30 17 июля работают 27 автозаправочных станций. На части АЗС действуют временные ограничения на отпуск топлива, сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным властей, на десяти заправках топливо реализуется только по топливным картам и для специального транспорта. Еще на 13 АЗС введены ограничения по объему отпуска топлива в баки автомобилей. В зависимости от станции лимит составляет от 20 до 60 л. На всех автозаправочных станциях запрещен отпуск горючего в канистры и другие емкости.

Бензин АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 23, АИ-100 — на одной станции. Дизельное топливо реализуется на 24 автозаправках.

В администрации отметили, что сведения о наличии топлива являются актуальными на 09:30 и могут меняться в течение дня. Жителей и гостей курорта призвали не приобретать топливо впрок, чтобы избежать искусственного ажиотажа и обеспечить доступность горючего для всех автомобилистов.

Вячеслав Рыжков