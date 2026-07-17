В Новороссийске разыскивают курьера мошенников, забравшую у жительницы города 5 млн рублей

Полиция Краснодарского края объявила в розыск девушку, подозреваемую в участии в мошенничестве, жертвой которого стала жительница Новороссийска, лишившаяся 5 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным полиции, разыскиваемая выполняла роль курьера и получила у потерпевшей денежные средства.

По ориентировке правоохранительных органов, подозреваемой на вид около 20 лет, она славянской внешности. В момент совершения преступления девушка была одета в клетчатую рубашку, широкие синие джинсовые шорты и черные кроссовки.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 112. В ведомстве заверили, что конфиденциальность заявителей будет сохранена.

Вячеслав Рыжков