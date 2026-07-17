Выставка Моне и Мане, джазовый концерт и классика аниме на большом экране

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты, посмотреть спектакли, кино и финал чемпионата мира по футболу на большом экране, а также посетить выставку импрессионистов. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

17 июля в 20:00 в джаз-клубе «Эссе» пройдет концерт «Летние истории». На сцене выступят певица Лиза Кабоева и ансамбль Екатерины Яновской из фортепиано, гитары, баса и барабанов. Прозвучат и трансформированный через бразильскую музыку мейнстрим, и авторские композиции.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

В субботу в 20:00 в «Особняке 1898» пройдет концерт «Магия свечей. Органные шедевры. Бах vs Вивальди». «Две вершины барокко встретятся лицом к лицу. Под мерцанием сотен огней зазвучит орган — король инструментов, способный быть почти невесомым и в следующую секунду заполнять зал мощным, объемным звучанием»,— говорится в описании концерта организаторами.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

18 июля в 20:00 в ресторане «Две рульки» пройдет концерт местной рок-кавер группы Kate & Roses. Группа в живую исполнит как популярные рок-композиции, так и собственные треки. Вечеринка в баре продолжится под сеты DJ Леус.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

В театре драмы им. Горького 17 июля в 18:30 покажут спектакль «В бой идут одни старики» по мотивам одноименного кинофильма Леонида Быкова 1973 года. История разворачивается на советском военном аэродроме, время действия — разгар Великой Отечественной войны, 1943 год. Каждый день молодые отважные летчики совершают боевые вылеты. Они живут с постоянным холодком в затылке, но влюбляются так, будто впереди у них огромная жизнь. Смех и песни в эскадрилье — это их второй двигатель.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Театр «Муха» 18 июля в 17:00 покажет спектакль «Дом, который пошел». Это 45-минутная коллаж-комедия по мотивам одноименной книги Александра Блинова. «История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре. В спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города», — отмечают организаторы.

Стоимость билетов — 1200 руб. (6+)

Театр «Человек в кубе» 19 июля в 19:00 покажет спектакль «Аккомпаниаторша». Действие разворачивается в Петербурге в 1919 году. Главная героиня Сонечка — молодая пианистка, выпускница консерватории, попадает в дом богатой оперной певицы — Марии Николаевны Травиной, чтобы стать ее аккомпаниатором. «Драматическое размышление о судьбе „маленького человека“, его внутреннем мире и разрушительной силе душевных потрясений»,— так описано представление на сайте театра.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели – фильм «Это хит!» режиссера Джона Карни, снявшего фильмы «Хоть раз в жизни» и «Рок-н-рольщики». По сюжету, звезда эстрады похищает потенциальный хит у музыканта-неудачника.

Стоимость билетов – от 390 руб. (18+)

В кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» в пятницу и в выходные покажут «Ведьмину службу доставки» — аниме Хаяо Миядзаки о маленькой колдунье, которая работает курьером на метле. Фильм вышел в 1989 голу и был признан наиболее популярным и финансово успешным в Японии, а позже получил любовь и признание зрителей во всем мире.

Стоимость билетов — от 520 руб. (6+)

В пятницу и в выходные в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» пройдут показы фильма «Запределье» режиссера Тарсема Сингха. Премьера киноленты состоялась в 2006 году. Главный герой — голливудский каскадер Рой Уокер, — получил травму и лежит в больнице. Его девушка ушла к другому, поэтому Рой хочет покончить с собой. От нечего делать в больнице он сочиняет сказку для маленькой девочки. Переживая душевные и телесные муки, Рой заставляет жестоко страдать и героев своей сказки.

Стоимость билетов — 550 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

19 июля в 21:45 кинотеатры города устраивают показы финала чемпионата мира по футболу. Матч пройдет в Нью-Йорке. Пока известен только один из финалистов – сборная Испании.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

В Ростовском областном музее краеведения проходит выставка «Клод Моне и Эдуард Мане. Начало импрессионизма». На выставке представлено около 60 произведений, выполненных в технике «жикле». Эта технология позволяет создать максимально точное воспроизведение шедевров: на натуральном холсте воссоздаются мельчайшие нюансы цвета и светотени, передается характер мазка и даже фактура полотна. На экскурсиях посетители узнают не только о художественных приемах Моне и Мане, но и об истории их дружбы, о том, как складывались их пути и какой след они оставили в мировой живописи. Прогулка по выставке станет настоящим путешествием в прошлое — возможностью увидеть мир глазами художников эпохи импрессионизма, обещают организаторы.

Стоимость билетов – от 400 руб. (0+)

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