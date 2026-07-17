В Ярославской области на трассе М-8 сбили пешехода

В Переславль-Залесском округе грузовой автомобиль сбил 29-летнего пешехода, который впоследствии скончался. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла 16 июля в 23:55 на федеральной трассе М-8 в районе поселка Ивановское, на подъезде к Переславлю со стороны Ярославля. За рулем грузового автомобиля Mercedes находился 51-летний мужчина. Как уточнили в Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Он умер до приезда бригады скорой помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова