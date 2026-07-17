Оперетта «Девичий переполох», концерт Евы Власовой и финал чемпионата мира по футболу

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки, а также посмотреть финал чемпионата мира по футболу на большом экране. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

17 июля в 18:30 в концертном зале филиала Мариинского театра в РСО – Алания состоится концерт «Променад. Гершвин. Цфасман» из цикла «Лариса Гергиева представляет». Программа объединит музыку двух выдающихся композиторов XX века — Джорджа Гершвина и Александра Цфасмана, чье творчество стало ярким примером соединения академической традиции и джазовой свободы, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

В пятницу в 20:00 в Ставрополе в «Зеленом театре» состоится концерт Евы Власовой. Широкую известность певица получила после участия в третьем сезоне телешоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия-1» в 2021 году, где дошла до финала музыкального соревнования. Главные хиты Евы Власовой — песни «Она», «Танцуй вопреки», «Ты счастлива», «Птичка будет петь», «Табу», записанная в дуэте с Алсу и «Снег», спетая с Сергеем Лазаревым.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (6+)

17 июля в 20:00 в Alpina Family Park во Владикавказе выступит певец Эльбрус Джанмирзоев, визитной карточкой которого стал трек «Бродяга». Концерт проводится в честь 15-летия исполнителя на сцене.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

Лакский театр им. Эффенди Капиева в Махачкале в пятницу в 18:30 покажет спектакль «Тамаша». В центре пьесы семья профессора Биймурада, который весь отдался своей науке, забыл о своих семейных обязанностях. Чтобы вернуть его внимание к своей жене, дому, детям герои пьесы идут на разные хитрости, стараются пробудить в нем давно затухшие любовные чувства.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Ставропольский театр оперетты в пятницу в 19:00 покажет спектакль советского композитора Юрия Милютина «Девичий переполох». Россия, XVII век. Царь приказывает выбрать себе невесту — самую красивую, благовоспитанную и хозяйственную девушку из всех дворянских семей на Руси. Потенциальные невесты и их родители, стремясь обойти конкурентов, пустят в ход всевозможные уловки и интриги, используя все доступные средства.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Ставропольский театр драмы им. Лермонтова 19 августа в 18:30 покажет комедию «Пижама на шестерых или ужин по-французски». В основе всего происходящего в жизни героев — игра. Взрослые люди придумывают себе новую жизнь и в результате все запутывается в страшный клубок, из которого выбраться практически невозможно.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели – фильм «Это хит!» режиссера Джона Карни. По сюжету, звезда эстрады похищает потенциальный хит у музыканта-неудачника.

Стоимость билетов — от 290 руб. (18+)

Также в кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные покажут «Ведьмину службу доставки» — аниме Хаяо Миядзаки о маленькой колдунье, которая работает курьером на метле. Фильм вышел в 1989 голу и был признан наиболее популярным и финансово успешным в Японии, а позже получил любовь и признание зрителей во всем мире.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

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Чем еще можно заняться

В краеведческом музее Черкесска продолжается выставка «Археология». В экспозиции представлены элементы материальной культуры древнейших племен и народов, проживавших на территории современной КЧР с эпохи каменного века до позднего средневековья.

Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)

19 июля в 21:45 кинотеатры Северного Кавказа устраивают показы финала чемпионата мира по футболу. Матч пройдет в Нью-Йорке. Сборная Испании сыграет против сборной Аргентины.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

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