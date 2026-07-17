Утром 17 июля в Новороссийске работают 23 АЗС

По данным на 09:00 мск 17 июля на территории Новороссийска работают 23 автозаправочные станции. По решению собственников на всех АЗС продолжают действовать ограничения — топливо отпускается только в баки от 20 до 60 л на один автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АИ-100 в наличии на территории Новороссийска нет, АИ-95 есть на шести АЗС, АИ-92 — на десяти автозаправочных станциях, дизельное топливо в продаже на 22 АЗС.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — Мысхакское шоссе (в наличии АИ-92 и ДТ; АИ-95 отпускается только для спецтранспорта и по топливным картам), тер. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, АИ-95, ДТ), пос. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ), ст. Раевская (АИ-92, АИ-95, ДТ), ул. Куникова (ДТ), Сухумское шоссе (АИ-95, ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (АЗС на выезде из города, в наличии АИ-92, АИ-95, ДТ), с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, ДТ); Газпромнефть — с. Гайдук (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина, ул. Золотая рыбка (АИ-92, АИ-95); «Татнефть» — пос. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); на всех заправках «Уфимнефть» (кроме АЗС на ул. Суворовской) в наличии ДТ; АЗС «Ягуар» — ст. Натухаевская, ул. Шоссейная (АИ-92, ДТ).

Отмечается, что на АЗС в Цемдолине на ул. Ленина (1 АЗС «Лукойл» и 1 АЗС «Роснефть» рядом с развязкой), ул. Суворовской («Лукойл») топливо отпускают по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения данных станций. Еще девять АЗС временно не отпускают топливо.

«Для обеспечения сельскохозяйственной безопасности местным сельхозтоваропроизводителям определено место для отпуска ГСМ в установленное время», — подчеркивается в сообщении администрации.

Алина Зорина