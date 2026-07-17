В Самаре обнаружили партию абрикосов из Узбекистана с бурой монилиозной гнилью

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям в Самаре выявили партию из более чем 20 т абрикосов с заражением карантинным объектом для ЕАЭС. Фрукты были доставлены из Узбекистана, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лабораторные исследования, проведенные Самарским филиалом ВНИИЗЖ, подтвердили наличие бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). По результатам контроля выпущен запрет на реализацию груза, а собственнику выдано предписание о возврате или уничтожении продукции под надзором специалистов.

Возбудитель заболевания поражает деревья семейства Розовые: персики, нектарины, сливы и вишню. При благоприятных условиях потери урожая косточковых культур могут составить до 90%, а при транспортировке — еще больше. Грибок вызывает увядание ветвей, гниль плодов и язвы на коре.

Зараженные фрукты сгнивают за несколько дней или мумифицируются на деревьях, становясь источником распространения инфекции. Язвы могут опоясывать крупные ветви, что приводит к гибели растений или их значительному ослаблению.

Андрей Сазонов