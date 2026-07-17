Экс-гендиректор компании в ХМАО арестован по подозрению в хищении 13 млн рублей

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с коллегами из МВД Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) и Росгвардии пресекли деятельность бывшего генерального директора одной из местных компаний, подозреваемого в хищении более 13 млн руб., сообщили в тюменском РУФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, гендиректор использовал свое служебное положение и сговорился с группой лиц для обмана сотрудников МКУ «Управление капитального строительства г. Нижневартовска». Деньги были выделены по контракту для оплаты работ, которые были выполнены не в полном объеме и не соответствовали условиям договора.

Управление СКР по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время следственные органы проводят мероприятия для выявления других эпизодов преступления и установления всех соучастников противоправной деятельности. Как сообщили в ведомстве, по ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу.

Ирина Пичурина