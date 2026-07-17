С утра 17 июля в Сочи работают 50 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 17 июля работают 50 автозаправочных станций. На 30 из них владельцы ввели временные ограничения на отпуск топлива: горючее реализуется только в топливные баки автомобилей и в объеме не более 30 л на одну машину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным мэрии, бензин АИ-100 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 33. Дизельное топливо реализуется на 39 заправках, сжиженный газ — на 11.

На двух АЗС сети «Роснефть» топливо отпускается только по топливным картам. Аналогичное ограничение на бензин действует на двух автозаправочных станциях «Лукойла», при этом дизельное топливо там можно приобрести без использования топливных карт.

Еще три автозаправочные станции временно не осуществляют отпуск топлива, пять АЗС находятся на плановом ремонте.

Власти города призвали жителей и гостей курорта не создавать искусственный спрос и не закупать топливо впрок, отметив, что будут информировать об изменении ситуации.

Вячеслав Рыжков