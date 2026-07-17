В Петербурге аренда жилья за год подешевела на 5%

В Санкт-Петербурге средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в июне снизилась на 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Одновременно предложение квартир на рынке выросло на 76%, сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение арендного жилья в Петербурге выросло на 76% за год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Предложение арендного жилья в Петербурге выросло на 76% за год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее заметно за год увеличилось количество квартир-студий, доступных для аренды. Их предложение выросло на 39%.

По темпам снижения арендных ставок Санкт-Петербург вошел в число лидеров среди крупных городов России. Более значительное падение зафиксировали только в Липецке, где аренда подешевела на 16%, и Перми — на 8%. В Махачкале и Кемерове ставки снизились на 4%.

Матвей Николаев