Тюменского адвоката обвинили в мошенничестве на 500 тыс. ради клиента

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении адвоката Тюменской коллегии адвокатов И. Быкова, которого обвиняют в мошенничестве на 500 тыс. руб. по ч. 3 ст.159 УК РФ, сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, И. Быков обещал клиенту создать благоприятные условия на этапе предварительного расследования и гарантировал приговор без лишения свободы. Вводя клиента в заблуждение, адвокат заведомо знал о своей неспособности влиять на решения правоохранительных органов и суда и не собирался оказывать юридическую помощь. Доверитель заключил с Иваном Быковым соглашение об услугах и передал ему 500 тыс. руб. Полученные средства обвиняемый потратил по своему усмотрению, не приступив к работе.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и сбора доказательной базы.

Ирина Пичурина