На горном курорте в КЧР открылась цифровая тропа с цитатами классиков

На всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии открылась новая цифровая тропа «Родина» с цитатами классиков российской культуры. Как сообщает пресс-служба курорта, проект реализован совместно ООО «Горные вершины» и Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ) имени М.И. Платова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе курорта, этот проект стал тематическим продолжением опыта по внедрению цифровых технологий в туристическую инфраструктуру «Архыза».

Пешеходная аллея между туристическим поселком «Романтик» и «Лунной поляной» стала площадкой для нового интерактивного культурно-просветительского маршрута для гостей курорта. Концепция проекта включает в себя установку вдоль променада специальных информационных стендов. Каждый стенд посвящен выдающемуся деятелю отечественной культуры и содержит его цитату о Родине. В экспозиции представлены высказывания А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, В.М. Шукшина, Р. Гамзатова, Г. Тукая, К. Кулиева, Н.Рериха.

Особенностью маршрута стала глубокая интеграция цифровых технологий: на стендах размещены QR-коды, ведущие на специальные страницы сайта ЮРГПУ(НПИ) с краткими биографиями героев.

Инициатива приурочена к объявленному Указом Президента РФ от 25 декабря 2025 года Году единства народов России.

Как отметил генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук, новая цифровая тропа «Родина» будет интересна и детям и взрослым. Ее герои – узнаваемые всеми, знаменитые люди России – о биографии которых можно будет узнавать прямо на прогулке по променаду.

Сергей Емельянов