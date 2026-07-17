Ставропольскую компанию обязали выпустить в реки 10 млн мальков стерляди

Суд обязал предприятие, эксплуатирующее гидротехнические сооружения на Барсучковском водозаборе Ставропольского края, выпустить в естественную среду более 200 тыс. мальков русского осетра и более 10 млн мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки установлено, что компания ежегодно забирает воду, но не проводит обязательные компенсационные мероприятия по восстановлению популяции рыбы. Из-за отсутствия таких мер в водоемах Ставрополья сокращалось число рыб, включая особо ценные виды — осетра и стерлядь.

Законодательство требует от подобных организаций искусственно воспроизводить рыбу и выпускать ее в водоемы — однако предприятие эту обязанность не исполняло.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн