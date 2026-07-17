На курорте «Эльбрус» в 2026 году откроют панорамный ресторан

В 2026 году на курорте «Эльбрус» планируется ввод в эксплуатацию панорамного ресторана с сопутствующими сервисами на новой канатной дороге EL6 и гаража для ратраков. Параллельно в подготовительной стадии находится еще более десяти объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации Кабардино-Балкарской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Тайбарей, Кавказ.РФ Фото: Антон Тайбарей, Кавказ.РФ

Одним из проектов стало возрождение «Приюта одиннадцати» на высоте 4,1 тыс. м. Сейчас специалисты изготавливают арматурные конструкции для будущего свайного основания, одновременно ведется демонтаж старых свай и реконструкция трансформаторной подстанции.

На леднике Гарабаши формируется тренировочная база для спортсменов. В ее состав войдут бугельный и кресельный подъемники, что позволит проводить подготовку атлетов в течение всего года.

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства восьми дополнительных трасс в восточной части курорта. Для доставки райдеров в новую зону катания будут использоваться современные отечественные десятиместные кабины «Аэрис». Их отличительные особенности — аэродинамическая форма и рекордная площадь остекления, достигающая 14 кв. м.

Архитектурное бюро «Ярус» представило новый проект благоустройства, направленный на обновление навигационной системы и рекреационных зон на станциях с адаптированными пространствами под высоту более 2 тыс. м.

Кроме того, идет подготовка к запуску альпинистского комплекса «Городок» на высоте 3,8 тыс. м: старт работы комплекса намечен на конец лета. В состав «Городка» войдут модульные блоки, оснащенные кухонным гарнитуром и полным набором бытового оборудования.

Наталья Белоштейн