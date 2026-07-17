В Сочи возбудили дело об истязании полуторагодовалого ребенка

В Сочи сотрудники полиции изъяли из семьи полуторагодовалого ребенка после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой были зафиксированы кадры жестокого обращения с ребенком. По данным правоохранительных органов, жизни и здоровью ребенка могла угрожать опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После публикации видеозаписи полицейские выехали по месту проживания семьи. В ходе проверки они установили, что 38-летняя местная жительница, по предварительным данным, систематически применяла физическое насилие к своему полуторагодовалому сыну. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из-за угрозы жизни ребенка сотрудники полиции приняли решение немедленно изъять его у законного представителя.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. Местную жительницу подозревают в истязании малолетнего ребенка, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию. После возбуждения уголовного дела ее задержали.

Расследование ведет следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, проверить изложенные в публикациях сведения и собрать доказательства по уголовному делу.

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил уделить особое внимание расследованию. Он поставил уголовное дело на контроль в аппарате регионального следственного управления и потребовал установить все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время ребенок изъят из семьи. Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали случившегося и дают правовую оценку действиям подозреваемой в рамках возбужденного уголовного дела.

Мария Удовик