От Армении и Арктики до «Секса в большом городе»

«Чайная гостиная»: морские десерты и блинчики на тележке

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Ресторан «Чайная гостиная» в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg обновил летнюю чайную церемонию. Ритуал начинается с выбора сорта чая и подачи закусок и десертов на классической этажерке. Шеф-повар «Чайной гостиной» Марина Пугина собрала на ней блюда с летними акцентами: тартар из телятины со средиземноморским соусом тоннато, тарталетку с крабом и солоноватой икрой, фруктовый хлеб с козьим сыром и цуккини. Десерты от шеф-кондитера Вячеслава Кучеренко — маленькая ода южному побережью: «Жемчужина» с ванильным муссом и пралине, «Морской пончик» с фисташковым кремом и малиной, «Медуза» с желе из каламанси, «Морская звезда» с муссом из молочного улуна.

Изюминка церемонии — появление парадной тележки с горячими блинчиками. К ним подают обширное ассорти домашнего варенья: от привычных ягод, облепихи и брусники до неожиданных — розы и даже баклажана. Завершают композицию хрустящие драники с красной икрой и драники с лососем собственного посола.

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Drevå: курс на Японию

Ресторан Drevå впервые принимает у себя японские ужины — с хамбагу (гамбургером) из вагю с лисичками, ледяной строганиной в стиле айнов, нежной закуской с печенью морского черта, яркой фарерской скумбрией с мисо, сочным десертом из манго и редкими сортами саке.

У Вадима Малькова, шеф-повара московского ресторана Motto Azabu, уникальный опыт стажировок в ресторанах Токио. Он учился у лучших мастеров и годами оттачивал одни и те же блюда, доводя их до совершенства. Поэтому его меню построено по всем японским канонам: сунамоно, кайсэки и другие традиционные курсы. В нем будут представлены как хиты Motto Azabu, так и новые авторские блюда.

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Танцующие кувшинки в Wawelberg

Отель запустил коллаборацию с архитектором и дизайнером Анастасией Панибратовой. Специально для нового пентхауса Анастасия создала авторскую серию бокалов «Танцующая кувшинка».

В основе коллекции — образ кувшинки, символа рождения, красоты и непрерывности жизни. Каждый бокал серии создается вручную из бессвинцового хрусталя в технике ручной выдувки. Именно живая пластика кувшинки делает их уникальными: ни одна форма, ни один изгиб не повторяются. «Это всегда диалог между идеей и материалом. Иногда мы экспериментируем, не до конца понимая, как поведет себя хрусталь. Поэтому каждый объект — это немного чудо и приятный сюрприз»,— отмечает Анастасия Панибратова.

Анемоны символизируют легкость, хрупкость и перемены — то, что так точно отражает первые минуты в новом месте, когда привычный мир начинает отпускать, а отель становится проводником в особую реальность. Именно эти бокалы с приветственным напитком встречают каждого гостя при заселении.

Коллекция задумана как живая композиция, которую можно собирать по-своему — словно букет. «С Анастасией нас объединило понимание того, что истинная роскошь — в уникальности. Мы не просто заказали у автора дизайн посуды — мы интегрировали искусство в быт отеля. Пусть даже этот быт — лишь несколько счастливых часов или дней»,— комментирует директор отеля Wawelberg Мария Данилова.

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«Персиммон»: поэзия вина

23 июля в ресторане «Персиммон» пройдет авторский вечер Арсена Вартанова «Поэт вина. Маршрут с Востока». Арсен — петербургский сомелье, поэт и рассказчик, родившийся в Узбекистане в армянской семье и живший на Сицилии. Для него вино, как и поэзия,— способ говорить о памяти, культуре и людях. Он проведет гостей по маршруту Узбекистан — Сицилия — Армения, соединяя еду, музыку и поэзию в единое повествование.

История этих трех регионов прозвучит сразу в нескольких формах: в стихах Арсена — как написанных специально для этого вечера, так и созданных ранее; в музыкальном сопровождении, вдохновленном диско-фолком стран Шелкового пути; а также в двух вкусовых сюжетах — самсе с тыквой и рикоттой, объединяющей узбекскую традицию с сицилийской нотой, и коктейле с абрикосовым тоном — отсылке к одному из главных символов Армении. Сквозным цветом вечера станет оранжевый — оттенок, который объединяет интерьер «Персиммон» и настроение всего путешествия.

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«Мурманчане»: все вкусы Арктики

Признаваясь в любви Кольскому полуострову, его людям, морю и земле, ресторан «Мурманчане» предлагает новый Арктический дегустационный сет. Мурманская треска, гребешок, краб, северные креветки, оленина, ягоды и грибы Кольского полуострова стали культурным кодом территории, ее историей и образом жизни.

Этой идее и посвящен новый сет-путешествие по главным вкусам Кольского полуострова: от Баренцева моря до Хибин. Шесть курсов складываются в единый маршрут, и каждое блюдо становится новой точкой на карте русского Севера.

Первый курс — «Баренцево море»: гребешки, кальмары, мурманские креветки, лосось малой соли и икра. Второй курс — рубанина из ловозерской оленины с икрой щуки и желтком перепелиного яйца. «Териберские щи» с мясом краба, мурманскими креветками, гребешками и кальмарами идут третьим курсом. Затем — насыщенный «Поморский трескоед» из спинки мурманской трески с картофельным пюре, нежным омлетом и крабовыми сливками. Его сменяет сочная корейка северного оленя с брусничным соусом и луковым мармеладом, а на десерт — «Хибины» с кедровой карамелью, сливочным кремом и голубикой.

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Cafe Claret: арбуз и лисички

В Cafe Claret и во дворике отеля «Гельвеция» объявляют начало сезона арбузов и дынь, угощая новыми яркими блюдами: дыней с прошутто, медовым йогуртом, мятой и лимоном, а также арбузом с соленым сыром и оливками.

Кроме того, бренд-шеф Александр Богданов уделил особое внимание лисичкам в сезонных авторских блюдах в Cafe Claret и Marius. В меню Cafe Claret появились пирожки с лисичками, жульен из лисичек на ржаном тартине и паста с трюфелем и грибами. А в Marius шеф готовит сливочный суп и швейцарское картофельное блюдо рёшти с лисичками.

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Futurist: бенефис королевы леса

Шеф-повар ресторана Александр Григоренко представил в Futurist специальное меню с лисичками, взглянув на привычный продукт по-новому. Так, в специальном предложении эти грибы сопровождают воздушное шу с картофельным кремом, тартар из говядины, домашние ньокки и даже бифштекс из утки со сливочной полентой.

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«Бистротека»: лисички по-ближневосточному

В бистро-баре «Бистротека» тоже стартовал сезон лисичек. Шеф-повар Илья Борик разработал специальное меню, в котором объединил эти летние грибы с классическими европейскими и ближневосточными мотивами.

В новый спешл вошли три позиции. Личным фаворитом шеф-повара являются яйца по-турецки с лисичками — блюдо, построенное на контрасте свежести греческого йогурта, пикантности пряного масла и мясистой текстуры грибов. Кроме этого блюда, он ввел в меню грибное парфе на тартине — французскую классику на основе лисичек и шампиньонов. Завершает меню тальятелле ручной работы с лисичками, свежей петрушкой и лимоном.

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«48 стульев»: гастрономия и гламур

Ресторан «48 Стульев» и клуб красоты Sorry For My Beauty («Извините за мою красоту»), вдохновившись культовым сериалом «Секс в большом городе», представили совместную коллаборацию, центральным элементом которой стала специальная коктейльная карта, посвященная главным героиням ленты.

Спустя десятилетия четыре главных героини сериала: Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта — продолжают оставаться узнаваемыми архетипами женских характеров, а их встречи за коктейлями и долгие разговоры за столиком ресторана стали одними из самых популярных кинематографических сцен. Именно эта идея легла в основу коллаборации: объединить гастрономию, красоту и атмосферу большого города через образы героинь, которые остаются актуальными и сегодня.

Команда ресторана создала коктейльную карту «Ты сегодня…», приглашая публику пофантазировать, какой коктейль воплотил бы в себе характер каждой из них, если бы истории героинь развивались в наши дни. Карта напоминает о том, что женщина может быть разной не только в различные периоды жизни, но и буквально каждый день: сегодня — смелой и дерзкой, завтра — нежной и романтичной, послезавтра — собранной, независимой и уверенной в себе. Именно поэтому коктейль становится способом выбрать настроение на вечер и подчеркнуть ту грань характера, которая ближе всего именно сейчас.

Светлана Куликова