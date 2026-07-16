Львова-Белова предложила вывезти детей из зон ЧС на Урале в лагеря

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала в Екатеринбург, где встретилась с волонтерами и жителями пострадавших от паводков территорий Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время встречи с волонтерами Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова Фото: Кристина Кушнаренко Следующая фотография 1 / 2 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время встречи с волонтерами Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова Фото: Кристина Кушнаренко

Она предложила организовать вывоз детей из семей, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, в летние оздоровительные лагеря. По ее словам, это позволит родителям сосредоточиться на решении первоочередных задач по восстановлению жилья, а у детей сохранится возможность полноценно провести лето.

Детский омбудсмен поручила составить списки детей, чей выезд можно будет организовать в ближайшее время.

В ходе встречи жительница Первоуральска Лина Стулина подняла проблему качества питьевой воды: «Хотелось попросить на федеральном уровне как-то закрепить в законе, что после таких ЧС стоит проводить отборы проб и чистку, а также дезинфекцию скважин, потому что это очень дорогостоящая процедура».

Жители Первоуральского округа пожаловались на отсутствие дров, которые уплыли во время паводка. Волонтеры пообещали им помочь с их заготовкой.

Детский омбудсмен поддержала идею о внесении поправок в законодательство, касающихся дезинфекции скважин и обязательного забора проб воды после чрезвычайных ситуаций. «Был ряд предложений, которые мы обязательно включим в разработку народной программы "Единой России". В дальнейшем надеюсь, что они станут законодательными инициативами»,— сказала она.

Мария Львова-Белова высоко оценила работу добровольцев, отметив, что помощь жителям подтопленных территорий организована оперативно и комплексно.

С 5 июня в Свердловской области выпало четыре месячные нормы осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках продолжает расти. В 23 муниципалитетах региона действует режим повышенной готовности, еще в пяти — режим ЧС. В зоне подтопления находятся 443 частных жилых дома и 1 792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов.

Дарья Храмцова