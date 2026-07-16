Главные новости за 16 июля. Кавказ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился разработать механизм персональных санкций для руководителей промышленных объектов, не обеспечивших надлежащую антидроновую защиту своих площадок после серии инцидентов с беспилотниками в Шпаковском округе.

В Ставропольском крае назначили нового исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи. Им стал Имран Айдамиров.

В Ставропольском крае приняли закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ также ужесточает санкции за нарушения при пользовании платными парковками, сообщает пресс-служба Думы региона.

Стоимость бензина на автозаправочных станциях Ставрополья за неделю с 7 по 13 июля выросла до 83,15 рубля за литр. Это на 13,38% выше, чем неделей ранее. Наибольший рост среди марок топлива зафиксировали у АИ-95. Бензин этой марки подорожал на 16,38 % до 88,37 руб. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 14,12 % до 91,26 руб., а АИ92 — на 10,73 % до 76,35 руб.

Депутаты думы Ставропольского края утвердили поправки в региональный бюджет на 2026 год. Расходы краевой казны сократились на 1,7 млрд руб. и составили 232 млрд руб. Доходы снизились на 305,3 млн руб., превысив 209,6 млрд рублей. Дефицит бюджета зафиксирован на уровне 22,3 млрд руб., что соответствует 9,66% от расходов.