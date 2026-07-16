Ураган повалил более 150 деревьев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, обрушившейся на город 15 июля. Как сообщили в мэрии, всего стихия повалила более 150 деревьев в парках, скверах и на отдельных участках улиц. При этом сообщения от горожан продолжают поступать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Большую часть последствий уже устранили. Из 49 поврежденных светофоров восстановили 34. Обрывы контактной сети ликвидированы, движение трамваев и троллейбусов восстановлено на всех маршрутах. Повреждений остановок в не зафиксировано.

Специалисты МБУ «ВОИС» продолжают очистку ливневой канализации от мусора. В частности, уже устранены подтопления на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, а также в районе трамвайного кольца на улице Мичурина.

Работы по уборке упавших деревьев также продолжаются. Накануне в них были задействованы 60 дорожных рабочих и 39 единиц спецтехники. В первую очередь специалисты освобождали проезжую часть и тротуары от веток и деревьев, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. В настоящий момент специалисты проводят распиловку и вывоз древесных остатков с 82 участков улиц.

Ранее сообщалось, что во всех восьми районах Екатеринбурга в результате непогоды повалило деревья и ветки. В городе было зарегистрировано шесть повреждений контактной сети общественного транспорта. Из-за сильной грозы в аэропорту Кольцово самолеты, следовавшие из Самары, Хабаровска и Москвы, ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.

Полина Бабинцева