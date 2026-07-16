В Прикамье суд обязал компанию привести в порядок объект культурного наследия

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия края победила в споре суд с ООО «Пермская производственная компания «Каскад». Ранее госорган обратился в суд из-за неисполнения компанией обязанностей по содержанию подконтрольного ей объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Речь идет о «Конторе заводской», расположенной в поселке Юго-Камский Пермского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению представителей инспекции, здание содержалось в ненадлежащем состоянии, что могло привести к его разрушению. В частности, зафиксированы повреждения наружной обшивки, утрачены фрагменты водосточных труб и деталей внешнего декоративного убранства, с фасада обрушился слой штукатурки.

Ответчик, не оспаривая обязанности об исполнении условий охранного обязательства, сообщил о принятии мер по сохранению памятника. Кроме того, владельцы здания сообщили о том, что объем заявленных требований оказался существенно шире перечня невыполненных работ, а исковые требования не содержали конкретного списка действий, подлежащих выполнению.

Суд удовлетворил иск государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. На компанию «Каскад» возложена обязанность по сохранению ОКН, а также взыскана государственная пошлина в 50 тыс. руб. в доход федерального бюджета.