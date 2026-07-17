Зоопарк подтянет цены

Реализация проекта по строительству зоопарка в Приморском районе может поднять стоимость жилья в прилегающих кварталах на 10–15%, подсчитали эксперты рынка недвижимости. Помимо самого объекта, немаловажным фактором, который будет способствовать увеличению привлекательности района, станет развитие транспортной инфраструктуры. Только в этом году на строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метрополитена, на которой откроется станция «Богатырская», прилегающая непосредственно к зоопарку, в 2026 году в Адресно-инвестиционной программе Петербурга запланировано 16,5 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурно-градостроительная концепция нового зоопарка в Петербурге

Фото: ООО «НИИ ПГ» Архитектурно-градостроительная концепция нового зоопарка в Петербурге

Фото: ООО «НИИ ПГ»

В июле Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) представил архитектурно-градостроительную концепцию нового зоопарка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Согласно документу, на территории 85,6 га, в квартале, ограниченном Планерной, Яхтенной, Камышовой улицами и Шуваловским проспектом, расположится рекреационный комплекс, посещаемость которого составит около 4 млн человек в год. Как сказано на сайте НИИ ПГ, в основе планировки лежит биомный подход, формирующий вокруг центрального озера пять природных зон: от Африканской саванны до Арктики. Смысловым центром станет павильон «Айсберг» с музеем и образовательными пространствами. Территория будет интегрирована в городскую среду: предусмотрены общедоступная набережная, океанариум, детские и спортивные зоны. Для удобства посетителей создадут кольцевую линию монорельса и продумают транспортную доступность к будущей станции метро «Богатырская».

Проект был обнародован на июньском ПМЭФ-26, когда компания «Сотэкс», аффилированная с УК «Балтрос», подписала со Смольным соглашение о намерениях по строительству зоопарка в Юнтолово. Объем инвестиций в проект не называется, но, по оценкам экспертов, для его реализации потребуется несколько десятков миллиардов рублей.

Появление нового объекта в Приморском районе может повлечь за собой увеличение цен на недвижимость, говорят эксперты.

Помимо привлекательности самой рекреационной зоны, увеличению спроса будет способствовать развитие транспортной инфраструктуры. Как рассказали в АО «Метрострой Северной Столицы» (МСС), пусковой комплекс нового участка Невско-Василеостровской линии включает две станции — «Богатырскую» и «Каменку». Строительно-монтажные работы на объекте должны завершиться в 2029 году, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью МСС Александра Лабугина.

Вестибюль «Богатырской» расположится на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. «Каменка» появится на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. В Адресную инвестиционную программу (АИП) Петербурга на 2026 год заложено 16,5 млрд рублей на строительство участка от «Беговой» до «Каменки» с промежуточной станцией «Богатырская».

«Общий объем финансирования строительства участка на плановый период составляет более 128 млрд рублей»,— дополняет Александра Лабугина.

Бизнес-партнер TrendAgent (Санкт-Петербург) Вера Голубева считает, что новый зоопарк в Приморском районе может стать для прилегающих кварталов не мгновенным ценовым драйвером, а фактором постепенного улучшения локации. «Для рынка жилья это важный проект, потому что крупная качественная инфраструктура меняет восприятие района. Если проект будет реализован как современное общественное пространство с зелеными зонами, прогулочными маршрутами, нормальной транспортной доступностью и сопутствующей коммерческой инфраструктурой, он может добавить стоимости ближайшим кварталам»,— рассуждает она.

В первую очередь выиграют проекты, которые находятся в пешей или короткой транспортной доступности, но не примыкают непосредственно к самым загруженным въездам и парковкам. «Для таких объектов эффект может выражаться не только в росте цены, но и в ускорении продаж, повышении ликвидности и более сильной позиции на вторичном рынке»,— полагает госпожа Голубева.

В целом сильнее всего цену жилья поднимает инфраструктура, которая улучшает повседневную жизнь: метро, новые дороги, школы, детские сады, благоустроенные парки, набережные, спортивные и культурные объекты. «Метро и качественная транспортная связность обычно дают самый заметный эффект, потому что напрямую расширяют аудиторию покупателей. Парки и рекреационные зоны работают мягче, но стабильно: они особенно важны для семейного и комфорт-класса, где покупатель оценивает не только квартиру, но и среду вокруг дома»,— отмечает госпожа Голубева.

Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI, говорит, что сам по себе зоопарк не относится к категории объектов первой необходимости, в отличие от школ, поликлиник или станций метро. «Позитивный эффект возникает тогда, когда зоопарк становится частью более масштабного инфраструктурного кластера: например, если одновременно с ним развиваются парковые зоны, прогулочные маршруты, объекты общепита и досуга, улучшается дорожно-транспортная сеть. В этом случае район получает новые точки притяжения, повышается его престижность и качество жизни, что закономерно толкает цены вверх. По опыту, такие проекты способны увеличить стоимость квадратного метра в ближайшем радиусе (условно, одного-двух километров) на 5–15%»,— подсчитал он.

С другой стороны, предостерегает эксперт, нельзя исключать и рисков. «Если зоопарк окажется недостаточно продуман с точки зрения логистики и парковок, он может создать дополнительную нагрузку на дорожную сеть. Поэтому решающим фактором для района становится не сам факт наличия зоопарка, а качество его интеграции в городскую ткань: наличие удобных подходов, продуманной парковочной зоны, инфраструктуры»,— поясняет господин Гущин.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также считает, что новый зоопарк должен стимулировать рост цен на недвижимость, но с оговорками. «Во-первых, рост цен не будет скачкообразным. Многое зависит от скорости реализации проекта (затягивание сроков затормозит рост цен вплоть до отрицательного восприятия района покупателями) и от его качества (наличие рекреационных зон на прилегающей территории, бесплатных зон отдыха, общий уровень комфорта). Во-вторых, строительство зоопарка должно происходить параллельно инфраструктурным изменениям. Это и большая пропускная способность дорог, и новые маршруты общественного транспорта, и наличие парковочных мест, и социальная инфраструктура непосредственного окружения. Например, при слабом развитии дорожной инфраструктуры район рискует превратиться в одну большую бесконтрольную парковку, что отрицательно скажется на привлекательности прилегающих к объекту ЖК»,— говорит она.

При удачном сценарии новый зоопарк способен стать точкой роста для всего Приморского района, повысив как инвестиционную привлекательность локации, так и реальное качество жизни ее жителей — с учетом того, что этот район в последние годы и так является одним из самых динамично развивающихся в Петербурге.

Анна Гришина