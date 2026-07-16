«Динамо» из Махачкалы разгромило петербургское «Динамо» со счетом 3:1

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над петербургским «Динамо» из Второй лиги в товарищеском матче предсезонного сбора. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

Все три мяча в ворота петербуржцев были забиты в концовке встречи: Даниил Лесовой отличился на 82-й минуте, Гамид Агаларов — на 83-й, Джавад Хоссейннеджад поставил точку на 89-й. Единственный гол в составе хозяев забил Ризван Умаров на 22-й минуте.

Новый сезон Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» начнёт 25 июля выездным матчем против воронежского «Факела», вернувшегося в высший дивизион.

Мария Хоперская