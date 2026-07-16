Топ-менеджер «Уралкалия» заявился в Прикамье кандидатом в Госдуму

Директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» подал документы для выдвижения в качестве в качестве кандидата на выборы в Госдуму по Кудыкарскому одномандатному округу №65. Об этом сообщает избирательная комиссия Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Олег Калинский родился в 1977 году в Пятигорске. Работал на должности заместителя гендиректора УК ООО «Газметаллпроект», был вице-президентом ОАО «Алкоа Металлург Рус» и ОАО «Самарский металлургический завод». Должность директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» занял в 2016 году. Сейчас господин Калинский является депутатом законодательного собрания Пермского края.