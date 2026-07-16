На Рыбинском водохранилище из-за непогоды остановилось судно

Из-за неблагоприятных погодных условий на Рыбинском водохранилище временно приостановлено движение судна «Восход» от Ярославля до Углича. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

На регион обрушились ливни и сильный ветер. Губернатор сообщил, что оперативные службы и энергетики отслеживают ситуацию, а также реагируют на сигналы об обрывах линий электропередачи, обвалах деревьев и срывах кровель.

«Внимание энергетиков сосредоточено на населенных пунктах Переславль-Залесского, Некоузского и Рыбинского муниципальных округов. О локальных отключениях сообщают и из других округов региона»,— написал Михаил Евраев.

Он предупредил, что, по прогнозам, плохая погода сохранится в области еще сутки.

Алла Чижова