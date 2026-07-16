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На Рыбинском водохранилище из-за непогоды остановилось судно

Из-за неблагоприятных погодных условий на Рыбинском водохранилище временно приостановлено движение судна «Восход» от Ярославля до Углича. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

На регион обрушились ливни и сильный ветер. Губернатор сообщил, что оперативные службы и энергетики отслеживают ситуацию, а также реагируют на сигналы об обрывах линий электропередачи, обвалах деревьев и срывах кровель.

«Внимание энергетиков сосредоточено на населенных пунктах Переславль-Залесского, Некоузского и Рыбинского муниципальных округов. О локальных отключениях сообщают и из других округов региона»,— написал Михаил Евраев.

Он предупредил, что, по прогнозам, плохая погода сохранится в области еще сутки.

Алла Чижова

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