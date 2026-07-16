Спрос на курорты Северного Кавказа оказался устойчивее других направлений

Курорты Северного Кавказа сохраняют устойчивый спрос, несмотря на общее снижение туристического потока в южных регионах России. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным регулятора, в мае—июне турпоток в макрорегионе оказался ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Представители туристической отрасли сообщали об увеличении числа отказов от ранее забронированных туров, причем наиболее заметно эта тенденция проявилась в Крыму и Севастополе.

Снижение туристической активности сказалось на работе гостиничного бизнеса. В Банке России отмечают, что загрузка средств размещения и уровень бронирования на летний сезон в целом по Югу оказались ниже прошлогодних. Для привлечения гостей многие гостиницы и туристические компании начали предлагать скидки на проживание, трансфер и дополнительные услуги.

При этом курорты Северного Кавказа, по оценке регулятора, остаются одним из наиболее устойчивых туристических направлений макрорегиона. Этому способствует развитие инфраструктуры и ввод новых объектов размещения. В качестве примера Банк России приводит открытие в Кабардино-Балкарии нового гостиничного комплекса с инфраструктурой для семейного отдыха.

Регионы также делают ставку на развитие новых форматов туризма. Так, в Ставропольском крае в этом году планируется проведение около 20 культурно-развлекательных фестивалей, которые должны поддержать туристический поток. В Краснодарском крае расширяются программы промышленного туризма, включая разработку межрегиональных маршрутов совместно с другими субъектами Юга России.

В Банке России отмечают, что диверсификация туристических продуктов становится одним из ключевых инструментов поддержки отрасли. Помимо традиционного пляжного отдыха, все большую роль начинают играть событийный, гастрономический и промышленный туризм, что позволяет регионам компенсировать снижение спроса на отдельных направлениях и привлекать новые категории путешественников.

Валерий Климов