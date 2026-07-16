Банк России отметил рост производства стекла в Дагестане вопреки спаду отрасли

Производство стекла в Дагестане выросло после запуска новой производственной линии, несмотря на общее снижение выпуска строительных материалов на Юге России. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

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По данным регулятора, в апреле—мае отрицательная динамика сохранилась практически по всем основным видам строительной продукции. Предприятия отрасли связывают снижение выпуска с уменьшением объемов текущего строительства и сдержанным спросом на рынке.

В частности, цементные заводы Краснодарского края и Карачаево-Черкесии были вынуждены скорректировать производственные планы в сторону уменьшения из-за высокой конкуренции и недостаточного спроса. Одновременно производители продолжают искать способы сокращения издержек. Так, в Крыму было организовано производство минеральной ваты рядом с месторождениями диабаза, что позволило снизить транспортные расходы.

Единственным сегментом, показавшим рост, стало производство стекла. По данным Банка России, увеличение выпуска обеспечил запуск новой производственной линии на одном из крупных предприятий Дагестана.

Несмотря на непростую конъюнктуру, предприятия отрасли продолжают инвестировать в модернизацию. В Чечне ведется монтаж новой технологической линии по выпуску цемента «сухим» способом, которая должна повысить эффективность производства и снизить энергозатраты. В Ростовской области продолжается строительство второй очереди завода теплоизоляционных материалов.

В Банке России отмечают, что модернизация производственных площадок и оптимизация логистики позволяют предприятиям адаптироваться к снижению спроса и сохранять конкурентоспособность даже в условиях замедления строительной активности.

Валерий Климов