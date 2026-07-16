Жители Ставрополья стали экономить на ремонте и одежде

Жители Ставропольского края продолжают сокращать расходы на товары для ремонта, одежду и обувь. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным регулятора, в мае—июне потребительская активность в целом существенно не изменилась по сравнению с апрелем. При этом торговые предприятия Ставрополья отмечают сохраняющийся сдержанный спрос на непродовольственные товары, прежде всего на товары для ремонта, а также одежду и обувь.

В Банке России отмечают, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах Юга России. Так, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ретейлеры сообщают о слабом спросе на электронику и бытовую технику. В Ростовской области производитель мебели фиксирует сокращение числа заказов, а в Волгоградской области представители отрасли также говорят о снижении продаж товаров для дома.

Дополнительное давление на потребительский рынок оказывает ситуация в туристической отрасли. По данным регулятора, гипермаркеты и сетевые магазины Крыма и Севастополя сообщили о сокращении продаж широкого ассортимента продовольственных товаров, что предприятия связывают со значительным снижением туристического потока. Слабее спрос оказался и на услуги, связанные с перевозками и размещением отдыхающих.

Как отмечает Банк России, одним из факторов изменения потребительского поведения стало постепенное ослабление дефицита кадров, которое привело к замедлению роста заработных плат. Это отражается на готовности населения совершать крупные покупки и увеличивать расходы на товары длительного пользования.

При этом регулятор не фиксирует резкого ухудшения ситуации на потребительском рынке. В целом расходы населения остаются стабильными, однако покупатели стали более осторожно подходить к приобретению непродовольственных товаров и чаще откладывают необязательные покупки.

Валерий Климов