Главные новости за 16 июля. Новороссийск

Администрация Новороссийска лишилась официального канала в мессенджере МАХ в результате хакерской атаки, произошедшей 15 июля. Восстановление доступа к ресурсу невозможно, заявляли в мэрии.

Тем не менее позже администрация уточнила информацию о прекращении работы официального канала в мессенджере МАХ. В пресс-службе сообщили, что ранее распространенные сведения о его взломе не соответствуют действительности.

В Новороссийске завершили работу летние школьные лагеря, в них провели первую половину лета 7380 детей. Для детей в первой половине лета работали 74 лагеря Новороссийска: от трудовых и оздоровительных до профильных и тематических смен.

16 июля с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Во время тренировки военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

В Новороссийске с 14:00 16 июля до 17:00 20 июля 2026 года будет действовать режим «Повышенная готовность». Такое решение приняли в связи с прогнозом комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.