Банк России улучшил прогноз урожая на Ставрополье

Ставропольские аграрии рассчитывают на урожай зерновых выше прошлогоднего благодаря хорошей влагообеспеченности почвы. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Регулятор отмечает, что уборочная кампания на Юге стартовала с небольшим отставанием от прошлого года, однако погодные условия позволяют рассчитывать на валовой сбор зерновых выше уровня 2025 года и близкий к средним многолетним значениям.

По оценке Банка России, сельхозпроизводители Ставропольского края также фиксируют благоприятные условия для развития яровых культур. Запасы почвенной влаги положительно влияют на состояние посевов подсолнечника и кукурузы, что создает предпосылки для высокого урожая не только зерновых, но и других сельхозкультур.

Промежуточные результаты уборочной кампании подтверждают позитивные ожидания. По данным губернатора Владимира Владимирова, на 15 июля аграрии региона собрали уже 3,7 млн тонн зерна, а с учетом текущих темпов уборки в ближайшие дни должны преодолеть отметку в 4 млн тонн.

Первыми к завершению жатвы подходят Арзгирский и Левокумский округа, где уже убрано около 80% запланированных площадей. Арзгирский округ при этом входит в число лидеров по урожайности: в настоящее время здесь получают в среднем 44 ц/га, что примерно на треть выше показателя прошлого года.

Одновременно предприятия агропромышленного комплекса продолжают модернизацию производства. Как отмечает Банк России, сельхозкомпании Юга внедряют технологии искусственного интеллекта в растениеводстве, используя их для селекции, выращивания и калибровки семян. Кроме того, предприятия оптимизируют логистику и производственные процессы. Так, один из крупных агрохолдингов Краснодарского края сократил маршруты транспортировки зерна к сушильным комплексам, что позволило снизить энергозатраты и повысить эффективность работы.

По оценке регулятора, внедрение современных технологий наряду с благоприятными агрометеорологическими условиями должно поддержать результаты нынешней уборочной кампании и сохранить высокие темпы производства в растениеводстве.

Валерий Климов