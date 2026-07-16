Птицефабрику в Артемовском обязали выплатить 4,4 млн рублей за загрязнение почвы
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Птицефабрика Артемовская» возместить ущерб, причиненный почве. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Как установила прокуратура, на арендованных птицефабрикой земельных участках использовались агрохимикаты (удобрения) на основе отходов куриного помета. Данное удобрение не имело свидетельства о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологического заключения и других обязательных документов. Кроме того, агрохимикат не прошел регистрационные испытания, включая оценку его воздействия на здоровье человека.
По результатам инструментальных исследований специалисты пришли к выводу о загрязнении почвы. После этого прокуратура обратилась в суд.
Суд, учитывая затраты предприятия на проведение рекультивации земель, удовлетворил требования прокурора частично и обязал птицефабрику возместить вред, причиненный почве, в размере более 4,4 млн руб. В прокуратуре отметили, что проконтролируют исполнение судебного решения.