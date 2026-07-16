В Дагестане ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром

В Дагестане в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ЦГМС региона.

С 17:00 до 19:00 16 июля, а также 17–19 июля местами по районам республики пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Возможен подъем уровней воды на реках до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема.

ГУ МЧС России по Республике Дагестан рекомендует: водителям — снизить скоростной режим, а пешеходам — быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Мария Хоперская