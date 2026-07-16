Постаменты с фигурами медведей на новом мосту в Ярославле будут 13-метровыми

В Ярославле на новом мосту через Волгу высота конструкций въездных порталов составит 13,2 метра (4 - 5 этажей). Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«На мосту предусмотрены въездные порталы с постаментами, напоминающими Знаменские башни, и фигурами медведей на них — символом Ярославля, отражающим его богатую историю»,— говорится в сообщении ведомства.

К реализации проекта приступили осенью 2025 тогда. Тогда подрядчик ООО «Трансстроймеханизация» начал строительство транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Этот этап работ намерены завершить до конца 2026 года. Непосредственно сам мост в этом году начало строить АО «Дороги и мосты». Срок исполнения контракта — 30 декабря 2030 года. Суммарная стоимость контракта составляет около 32 млрд руб.

Алла Чижова