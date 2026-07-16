Crystal Castles Night, Анастасия Волочкова и показ финала ЧМ по футболу

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет яркая программа развлечений, шоу и концерты. В городских концертных залах и барах выступят популярные различные артисты и пройдут трибьют-шоу, в театрах покажут разнообразные спектакли, а в кинотеатрах — новые интересные кинокартины на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

17 июля в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится трибьют концерт группы Rammstein. Это шоу, в котором песни известной группы будут звучат в исполнении других музыкантов. Артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют.

Стоимость билетов — от 1400 рублей. (18+)

17 июля в 20:00 в амфитеатре парка Краснодар зрителям представят концерт «Майкл: легенда. Шоу с оркестром». В описании говорится, что этот шоу-концерт — посвящение великому таланту артиста, его бесконечной энергии и уникальному сценическому мастерству. Знаменитые хиты прозвучат в исполнении Ariom оркестра, профессиональных танцоров и вокалиста с уникальным видеорядом.

Стоимость билетов — от 2700 рублей. (12+)

17 июля в 23:00 в ночном клубе «Фабрика» пройдет трибьют-шоу Crystal Castles Night. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы Crystal Castles. Отмечается, что музыканты будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновленную творчеством группы.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (18+)

18 июля в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт «A-One: хиты русского рока». В описании говорится, что этот вечер является данью памяти, гордости и свободе для фанатов русского рока. Будут звучат хиты групп «Кино», «Ария», «Алиса», «Сплин», «Мумий Тролль», «Агата Кристи».

Стоимость билетов — от 700 рублей. (18+)

18 июля в 22:00 в баре «Архитектор» выступит артистка и балерина Анастасия Волочкова. Зрителей ждет уникальная атмосфера, эстрадное выступление и вечер юмора, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (18+)

19 июля в 20:00 в Доме Simple Music состоится концерт «Симпл Мьюзик / Simple Music. Сны Миядзаки». Организаторы обещают погружение в сказочную атмосферу фильмов японского режиссера и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки, который оказал глубокое влияние на мировую анимацию, вдохновив целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал.

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (0+)

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Какие спектакли посмотреть

17, 18 и 19 июля в театре «Мой» зрителям представят драматический спектакль «Связь». Это история о том, как Марго и Максим опытные манипуляторы, заключают циничный договор. Марго, обиженная на бывшего любовника, который собирается жениться на юной Насте, поручает Максиму соблазнить ее перед свадьбой. Но Максим попадает под чары добродетельной девушки, не задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам случившейся интриги.

Стоимость билетов — от 1600 рублей. (16+)

18 и 19 июля в ЦРК Арт.Кластер для самых юных зрителей представят постановку «Мой первый спектакль». Организаторы отмечают, что это пространство, где театр рождается из детского взгляда на мир. Хрустящие звуки, мягкий свет, необычные предметы: никакой сцены и правил. Ребенок исследует — актеры следуют за ним.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (0+)

18 и 19 июля в театре Veritas представят драматическую постановку «Три товарища» по одноименному произведению Эриха Марии Ремарка. Спектакль про боль поколения. Про свет, который каждый обретает в людях, которые появляются на нашем пути именно в тот самый момент, когда мы лишены надежды вновь обрести себя, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 1100 рублей. (12+)

18 июля в 19:00 в Театре ТМИН покажут моноспектакль под названием «Автобиография» по произведению сербского писателя Бранислава Нушича. Книга стала одним из самых смешных произведений мировой литературы, наполнена доступной философией Нушича, которая рассказывает об окружающем мире простым.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (16+)

19 июля в 18:00 в театре «Свои» зрителям представят драматический спектакль «Вдох — выдох». Эксцентрическая фантазия по произведениям Надежды Тэффи, Ивана Бунина, Владимира Набокова. Это постановка-размышление о том, как пройти сквозь жизненные испытания, не утратив человеческого достоинства и чести, где черпать надежду в трудные времена, как сохранять веру в лучшее и не утратить способность видеть свет в ночи, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1400 рублей. (18+)

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Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров выходит музыкальный фильм «Это хит!». Это история о том, как несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь. В главных ролях Ник Джонас и Пол Радд.

Стоимость билетов — от 830 рублей. (18+)

Для любителей ужасов в кинотеатрах показывают «Зловещие мертвецы: Пекло». После смерти мужа женщина приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно все превращается в кошмар: родственники один за другим становятся одержимыми демонами. В этот момент она осознает, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (18+)

В кинотеатрах также показывают новых детектив с большим звездным составом — «Кодекс Данте». Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным, сказано в описании к кинокартине. В главных ролях Аль Пачино, Оскар Айзек, Джерард Батлер, Галь Гадот и Джейсон Момоа.

Стоимость билетов — от 350 рублей. (18+)

Для ценителей боевиков показывают криминальный фильм «Живая ярость». Когда дочь мастера-ремесленника Ван Вэя похищает преступная группировка, тот самостоятельно отправляется на поиски. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена таинственно исчезла, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 830 рублей. (18+)

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Куда сходить еще

19 июля в 21:45 в ТРЦ «OZ Молл» состоится кинопоказ финала ЧМ по футболу. Болельщики и фанаты смогут насладиться событием на большом экране.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)

17 июля в 20:00 в ресторане «К70» состоится юмористическое шоу «Спрошу с тебя». В описании говорится, что каждый из нас хоть раз в жизни представлял, как у него берут интервью. Именно это и произойдет, участники шоу возьмут интервью у зрителей и разбавят его юмором.

Стоимость билетов — от 700 рублей. (18+)

17 июля в 22:00 в стендап-баре «Маяковский» состоится шоу «Комики против записок». Это полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика клуба будут шутить на темы, предложенные зрителями. Перед началом шоу, по столам пройдет администратор и раздаст ручки с листками, чтобы гости написали темы, на которые хотели бы, чтобы комики придумали шутки.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (18+)

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