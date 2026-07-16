Ярославское РСЧС выпустило предупреждение об усилении ветра

В Ярославской области ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Соответствующее предупреждение выпустило РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сильный ветер прогнозируется с 18:00 до 21:00 16 июля. Жителям рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. В связи с ухудшением погоды МЧС прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом ЛЭП, нарушениями в работе всех видов транспорта и обрушением аварийных крыш зданий.

Алла Чижова